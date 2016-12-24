В Мордовии в период каникул организовали временное трудоустройство 3 тысяч подростков

«Будет сидеть!»
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В республике Центры занятости населения совместно с администрациями районов, комиссиями по делам несовершеннолетних и работодателями в период каникул организовали временное трудоустройство около 3 тысяч несовершеннолетних жителей республики в возрасте от 14 до 18 лет. Мероприятие реализовано в рамках государственной программы развития рынка труда и улучшения условий труда в нашем регионе. На оказание материальной поддержки подросткам (3 000 рублей в месяц) в период их временного трудоустройства из республиканского бюджета в текущем году было выделено более 2 миллионов рублей, сообщает Министерство социальной защиты, труда и занятости населения РМ.
В основном юные жители республики трудились на пришкольных участках, занимались благоустройством и уборкой территорий городов и сёл, привлекались на сельскохозяйственные работы, приводили в порядок территории, прилегающие к памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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Экс-руководителя Корпорации развития РМ со второго раза осудили к реальному сроку заключения
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