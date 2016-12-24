Команда «Региона заботы» ОНФ оценила развитие паллиативной медицинской помощи в Мордовии

За пять дней эксперты «Региона заботы» ОНФ посетили центр повышения квалификации специалистов здравоохранения, центр социального обслуживания, психоневрологический интернат с детским отделением, паллиативные отделения в десяти медицинских организациях.

«В Республике Мордовия по сравнению с другими регионами России паллиативная помощь находится на очень достойном уровне. Здесь есть с кем вести диалог, и есть о ком говорить. На паллиативных койках лежат профильные пациенты. Врачи демонстрируют хорошие навыки работы с наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, применяют их в своей практике», – заявила руководитель паллиативного направления «Региона заботы» Анастасия Жданова.

В пределах Саранска хорошо развита выездная служба, благодаря которой охвачено примерно 50 процентов нуждающегося в паллиативной помощи населения. Бригада совершает к пациентам по несколько визитов (а не только первичный, как в большинстве регионов), хорошо укомплектована. Эксперты проекта Народного фронта рекомендовали доукомплектовать укладку для оказания паллиативной помощи запасом опиоидных анальгетиков и рецептами на них. Команда «Региона заботы» положительно оценила преемственность работы выездной службы со стационаром, наличие в числе персонала службы медицинского психолога, круглосуточный доступ для родственников пациентов во многих паллиативных отделениях.

В составе группы экспертов работали врачи с многолетним опытом оказания паллиативной помощи детям и взрослым – заведующая филиалом ГБУЗ «Московский Многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ», хоспис «Зеленоград» Оксана Нестеренко и главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий Первого Московского детского хосписа Юрий Суханов. Благодаря их участию встречи проходили в новом формате врачебных консилиумов. Опыт поездки показал, что такой формат очень востребован.

Нестеренко изучила карты, провела осмотр пациентов, вместе с врачами обсудила коррекцию терапии и тактику ведения неизлечимо больных людей, дала рекомендации по обезболиванию и купированию одышки, неукротимой тошноты. «Сотрудники знают практически все о своих подопечных. В паллиативе важно знать не только пациента, но и его семью», – отметила она.

В этом же формате в Потьминском интернате Юриий Суханов осмотрел детей и дал рекомендации по корректировке медикаментозной терапии, нутритивной поддержке дальнейшей тактики ведения пациентов, выявил необходимость оказания специализированной стоматологической, неврологической и ортопедической медицинской помощи детям. «Регион заботы» рекомендовал пересмотреть индивидуальные программы реабилитации и обеспечить детей техническими средствами реабилитации. Те коляски, которые используются сейчас, не соответствуют ни возрастным, ни антропометрическим характеристикам, ни тяжести состояния детей.

При этом эксперты с удовлетворением отметили, что в Потьминском интернате действуют разные формы пребывания. Некоторых детей забирают домой на выходные или в отпуск. Недавно открылась дневная форма: родители могут оставить ребенка утром и забрать вечером, как из обычного детского сада. В российских интернатах такой формат встречается очень редко.

Для улучшения уровня организации паллиативной помощи команда проекта ОНФ «Регион заботы» подготовила ряд рекомендаций. В первую очередь, речь о системном наращивании компетенций врачей в вопросах обезболивания и помощи с другими тягостными симптомами. Сейчас врачи паллиативной помощи в Мордовии, как и в других регионах, делают выбор в пользу форм, с которыми проще работать. Практически не используется адъювантная терапия, почти отсутствует арсенал препаратов, корректирующих психоэмоциональный фон у инкурабельных пациентов. При этом паллиативным пациентам делаются избыточные медицинские назначения, некоторым проводятся реанимационные мероприятия.

В целом в ОНФ отметили, что руководство региона заинтересовано в развитии паллиативного направления, выездных служб. «Мы скрупулезно относимся к приобретению необходимого оборудования. Мы говорили о том, что необходимо приобрести машину паллиативной помощи, чтобы выезды к пациентам – и детям, и взрослым – осуществлялись регулярно. Чтобы те манипуляции, которые можно делать на дому, делались на дому. Чтобы люди понимали, что они не оставлены в беде, что мы вместе с ними. Сейчас уже заключен контракт на приобретение такого автомобиля, и мы ждём его поставку», – говорит министр здравоохранения Республики Мордовия Олег Маркин.

Отдельный интерес вызвал у «Региона заботы» региональный Учебный центр (центр повышения квалификации специалистов здравоохранения). Разработана уникальная программа обучения для родственников пациентов, которые находятся на респираторной поддержке на дому. В центре открыты классы для обучения среднего медицинского персонала, социальных работников, помогающих тяжелобольным пациентам. Доступны инновационные средства по уходу, с которыми учат обращаться, лежит не обычный, а «паллиативный» манекен.

Для того чтобы помочь врачам региона оказывать качественную паллиативную помощь, «Регион заботы» со своей стороны готов привлекать возможности «Учебного центра Московского многопрофильного Центра паллиативной помощи» для разработки и проведения учебных программ. В течение месяца команда проекта предоставит региону подробные рекомендации по развитию паллиативной медицинской помощи.