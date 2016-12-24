Для граждан старшего возраста Зубово-Полянского района работает центр реабилитации

В рамках нацпроекта «Демография» на территории Зубово-Полянского района открыто отделение дневного пребывания для пенсионеров и инвалидов с целью внедрения системы долговременного ухода.

Для организации дневного пребывания граждан выделено здание, в котором проведен ремонт и закуплено соответствующее оборудование. В центре есть комната для психологической разгрузки, удобный санузел, тренажерный зал, в котором проходят основные лечебно-профилактические мероприятия. Каждое утро пациентов начинается с групповой легкой гимнастики, а если необходимо, и индивидуальной с использованием специальных тренажеров. Перед началом занятий посетители обязательно проходят процедуру измерения температуры и давления.

Специалисты проводят беседы на социально-значимые темы, обучают желающих азам компьютерной грамотности на имеющихся планшетах и стационарных ноутбуках. Каждый день выстраивается культурная программа, и проходят мероприятия с учетом интересов людей пожилого возраста.

К услугам центра дневного пребывания транспорт, который подвозит желающих, в том числе и специальный автобус для перевозки инвалидов-колясочников.

По словам главы района Владислава Поршина, общими усилиями будет обустроена и прилегающая территория, чтобы стало возможным проведение оздоровительных процедур и отдыха на свежем воздухе. В плане – приобретение беговых дорожек и другого необходимого инвентаря.