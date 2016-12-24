Первичное звено - основа системы оказания медицинской помощи

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С вводом в эксплуатацию в декабре 2019 года нового здания и дополнительном оснащении реабилитационным оборудованием, у Детской поликлиники №4 появилась возможность осуществлять на своей базе многопрофильную медицинскую реабилитацию детей из Саранска и прилегающих районов Мордовия. Новое здание в столице Мордовии на ул. Волгоградская, 92 рассчитано на 500 посещений в смену. Численность обслуживаемого детского населения составляет 22 700 человек
При этом первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи. «Первичка» включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению.
- Структура поликлиники выстроена максимально комфортно для медицинского персонала и посетителей. Например, потоки здоровых и больных пациентов полностью разъединены. Кабинеты врачей, оказывающих специализированную помощь, оснащены самым современным оборудованием, - рассказывает главный врач Елена Родионова.
Все это гарантирует доступность и качество медицинской помощи. Территория и помещения поликлиники адаптированы для всех категорий пациентов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
В том числе, предусмотрены помещения для размещения детских колясок; мнемосхемы; тактильные направляющие; таблицы со шрифтом Брайля; звуковые устройства и средства информации.
За последние 3 года, благодаря участию в региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», значительно обновлен автопарк поликлиники. Его пополнили автомобиль «УАЗ патриот» и два автомобиля «Лада Гранта», на которых осуществляется обслуживание вызовов на дом.
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