Саранский торговый комплекс получил федеральную отраслевую премию

В Москве подведены итоги федеральной премии в области коммерческой недвижимости CRE Federal Awards 2021. Жюри, состоящее из представителей консалтинговых компаний, архитектурных бюро и топ менеджмента розничных сетей, высоко оценило ТК «МАКС» и назвала объект лучшим в номинации «Редевелопмент в торговой недвижимости».

Победа дает возможность повысить статус и узнаваемость торгового комплекса в профессиональном сообществе, привлечь новых арендаторов, заполучить конкурентное преимущество и повысить лояльность среди посетителей.

Реконцепция торгового комплекса включала в себя замену инженерных сетей, обновление фасадов и внедрение новых архитектурных решений. Помимо внешних изменений также был обновлен фирменный стиль и состав арендаторов, открыто более 50 новых магазинов.

Ключевой идеей реконцепции стало создание вокруг торгового комплекса удобного и функционального пространства в границах улиц Комарова, Гагарина и Ульянова. Помимо самого ТК «МАКС» здесь работает центр товаров для дома, обновляется бизнес центр, в июле открылось современное пространство для отдыха, детских игр и занятий спортом.

«На момент реконцепции этому объекту было уже более 10 лет, поэтому комплексное обновление было для него критически важным. Перед нами стоял целый ряд задач: замена коммуникаций, обновление интерьеров и экстерьеров, привлечение новых арендаторов, оборудование парковки, благоустройство прилегающей территории и т. д. При этом в своем стремлении преобразить торговый комплекс мы никогда не останавливались, искали новые интересные решения. Поэтому победа в номинации «Редевелопмент в торговой недвижимости» говорит о том, что все это время мы двигались в правильном направлении» - комментирует управляющий ТК «МАКС» Руслан Бегишев.

Лауреатами CRE Federal Awards ежегодно становятся лучшие в своей категории торговые центры из всех регионов России, отвечающие современным стандартам коммерческой недвижимости, а также крупнейшие отраслевые компании. Победа оценивается профессиональным сообществом как важное достижение и способствует продвижению не только на российском, но и международном уровне.