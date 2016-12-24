В Мордовии активно проходит прием заявок по программе догазификации

Продолжается прием предварительных заявок для включения в программу догазификации Республики Мордовия. Уже поступило около 800 заявок.

Подать заявку на догазификацию возможно на нескольких электронных площадках:

- портал Государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru;

-портал Единого оператора газификации Российской Федерации www.connectgas.ru;

- сайт «Газпром газораспределение Саранск» www.mordovgas.ru.

Кроме того, заявки принимаются в региональном многофункциональном Центре (МФЦ) и в АО «Газпром газораспределение Саранск», расположенных во всех муниципальных районах Мордовии и Саранске.

Для подачи заявки необходимо предоставить следующие сведения и документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

-документы, подтверждающие право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства;

- ситуационный план.

Для получения справочной информации и консультаций рекомендуем обращаться по телефонам горячей линии «Газпром газораспределение Саранск»: *1304 – с мобильного, 8(8342)29-36-71 – со стационарного.