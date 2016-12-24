В Мордовии активно проходит прием заявок по программе догазификации

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Продолжается прием предварительных заявок для включения в программу догазификации Республики Мордовия. Уже поступило около 800 заявок.
Подать заявку на догазификацию возможно на нескольких электронных площадках:
- портал Государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru;
-портал Единого оператора газификации Российской Федерации www.connectgas.ru;
- сайт «Газпром газораспределение Саранск» www.mordovgas.ru.
Кроме того, заявки принимаются в региональном многофункциональном Центре (МФЦ) и в АО «Газпром газораспределение Саранск», расположенных во всех муниципальных районах Мордовии и Саранске.
Для подачи заявки необходимо предоставить следующие сведения и документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
-документы, подтверждающие право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства;
- ситуационный план.
Для получения справочной информации и консультаций рекомендуем обращаться по телефонам горячей линии «Газпром газораспределение Саранск»: *1304 – с мобильного, 8(8342)29-36-71 – со стационарного.
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