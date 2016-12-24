Благодаря нацпроекту в Кочкурове благоустроят парк

В конце августа в Минжкх РМ подвели итоги конкурса лучших проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований, проводимого в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В число 9 победителей вошел проект Кочкуровского района – парк по ул. Советская в райцентре. Сейчас в парке есть удобные пешеходные дорожки, скамейки, беседка и фотозона. Проводятся различные развлекательные мероприятия, спортивные соревнования. Однако парк можно дополнить новыми объектами для комфортного и интересного отдыха детей и взрослых. В рамках проекта планируется установка наружного освещения, видеонаблюдения, игровой площадки для детей младшего возраста, деревянных скульптур – работы тавлинских мастеров, устройство пешеходных и велодорожек и озеленение территории.

На благоустройство парка будет направлено 8 млн руб., проект будет реализован в 2022 году.