Благодаря нацпроекту в Кочкурове благоустроят парк

«Отличная идея!»
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В конце августа в Минжкх РМ подвели итоги конкурса лучших проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований, проводимого в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В число 9 победителей вошел проект Кочкуровского района – парк по ул. Советская в райцентре. Сейчас в парке есть удобные пешеходные дорожки, скамейки, беседка и фотозона. Проводятся различные развлекательные мероприятия, спортивные соревнования. Однако парк можно дополнить новыми объектами для комфортного и интересного отдыха детей и взрослых. В рамках проекта планируется установка наружного освещения, видеонаблюдения, игровой площадки для детей младшего возраста, деревянных скульптур – работы тавлинских мастеров, устройство пешеходных и велодорожек и озеленение территории.
На благоустройство парка будет направлено 8 млн руб., проект будет реализован в 2022 году.
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Артём Здунов дал старт в Мордовии всероссийскому культурному проекту «Пушкинская карта»
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