Больницы Мордовии обновляют автопарк по программе модернизации первичного звена здравоохранения

Социум

В 2021 году Республиканская клиническая больница имени С. В. Каткова по программе модернизации первичного звена здравоохранения получила 2 автомобиля «Лада Гранта», что  позволило существенно обновить имеющийся автопарк.

Новые автомобили используются в качестве санитарного транспорта для обслуживания вызовов участковых терапевтов и узких специалистов на дому, забора и доставки медицинских анализов, транспортировки медицинской документации.

- Основная цель программы модернизации – повышение доступности медицинской помощи. Потребности пациентов за последний год изменились, своевременный выезд терапевта, оказание квалифицированной помощи на дому играет колоссальную роль в лечении больного, - говорит главный врач Республиканской клинической больницы Вячеслав Щапов. – В этом плане  полученные автомобили заметно облегчают работу.  Наша стратегия заключается в том, чтобы не только больные шли в медицинские учреждения, но и медицина шла навстречу населению. Эту практику мы будем продолжать и дальше.

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