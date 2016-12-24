Больницы Мордовии обновляют автопарк по программе модернизации первичного звена здравоохранения

В 2021 году Республиканская клиническая больница имени С. В. Каткова по программе модернизации первичного звена здравоохранения получила 2 автомобиля «Лада Гранта», что позволило существенно обновить имеющийся автопарк.

Новые автомобили используются в качестве санитарного транспорта для обслуживания вызовов участковых терапевтов и узких специалистов на дому, забора и доставки медицинских анализов, транспортировки медицинской документации.

- Основная цель программы модернизации – повышение доступности медицинской помощи. Потребности пациентов за последний год изменились, своевременный выезд терапевта, оказание квалифицированной помощи на дому играет колоссальную роль в лечении больного, - говорит главный врач Республиканской клинической больницы Вячеслав Щапов. – В этом плане полученные автомобили заметно облегчают работу. Наша стратегия заключается в том, чтобы не только больные шли в медицинские учреждения, но и медицина шла навстречу населению. Эту практику мы будем продолжать и дальше.