Официальные паблики Республики Мордовия заняли 3 место в России

Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного АНО «Диалог»

Официальные сообщества Республики Мордовия в социальных сетях были созданы в 2019 году и представлены во «Вконтакте», «Одноклассниках», «Facebook» и «Instagram».

В 2020 году было заключено соглашение между республикой и АНО «Диалог», который взял на себя методическое и технологическое обеспечение работы сообществ.

АНО «Диалог» считается основным российским центром компетенций в области интернет-коммуникаций. Организация внедряет систему «Инцидент», через которую органы власти отвечают на вопросы и обращения жителей в соцсетях. Центр управления регионом (ЦУР), открытый в Мордовии в конце прошлого года по поручению Президента России Владимира Путина, является филиалом «Диалога».

Эксперты «Диалога» оценивали работу официальных страниц правительства республики и сети пабликов муниципальных образований.

Оценка официальных пабликов правительства проводилась по 3 основным направлениям: «представленность в социальных сетях», «качество контента» и «вовлеченность пользователей». Учитывалось присутствие органов власти на ключевых площадках («ВКонтакте» и Instagram) и показатель вовлеченности пользователей.

Как отметила заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия - руководитель Пресс-службы Главы Республики Мордовия Елена Башкирцева, присутствие в интернете и соцсетях в современном мире становится необходимым для представителей власти всех уровней. Активная работа власти в соцсетях в идеале - это работа, связанная с решением конкретных проблем.

«Официальные сообщества Республики Мордовия в социальных сетях для населения – это не только возможность оперативно и быстро получить необходимую информацию, но и высказать все те болевые моменты и проблемы, которые есть у людей или на территории, где они проживают. Таким образом, руководство республики может быстро получать актуальную информацию о ситуации. Именно площадку официального сообщества Республики Мордовия выбрал врио Главы Мордовии А.А. Здунов для проведения прямой линии»,- сказала Елена Башкирцева.

«Коллеги выстроили работу во всех основных соцсетях (Вк, Ок, Инстаграм и Фейсбук). И речь даже не просто о публикации оперативной и качественной информации, что самое основное, но еще и о том, что они смогли перестроить чиновничьи текста на понятный пользователям простой язык. К тексту добавляются качественные и интересные визуальные форматы, проводятся конкурсы и игры с подписчиками.

Это не формальные группы, а настоящие региональные сообщества активных земляков, которые могут задать вопросы в комментариях и получить ответ в течение нескольких часов. Регион по праву занимает лидирующие позиции в рейтинге АНО «Диалог»!», - поздравил коллег из Мордовии куратор ПФО в Центре развития компетенций АНО «Диалог» Денис Зацепин.

Он подчеркнул, что сейчас важно не открывать очередное официальное представительство власти в сети интернет, а именно суметь отформатировать официальную информацию так, что бы она стала интересной пользователям.