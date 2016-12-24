В Республике Мордовия подведены итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» Минэкономики Республики Мордовия проведена комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, подготовлен сводный доклад о результатах мониторинга и сформирован рейтинг муниципальных образований.
При формировании рейтинга оценивались показатели, достигнутые результаты по которым напрямую зависят от деятельности местных властей и характеризуют степень развития в муниципальных образованиях малого и среднего предпринимательства, уровень инвестиционной активности, налоговый потенциал, качество автомобильных дорог и представляемых муниципальных услуг.
На заседании Экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления рассмотрен сводный доклад о результатах мониторинга и определены 10 муниципальных образований – получателей грантов, выделяемых из республиканского бюджета за достижение наилучших значений показателей эффективности.
В число муниципальных образований грантополучателей вошли – Атяшевский, Торбеевский, Кочкуровский, Зубово-Полянский, Большеберезниковский, Теньгушевский, Ельниковский, Дубенский, Кадошкинский и Темниковский муниципальные районы.
Для повышения результативности деятельности и решения проблем социально-экономического развития органам местного самоуправления совместно с исполнительными органами государственной власти рекомендовано актуализировать муниципальные программы, дополнив мероприятиями, направленными на достижение целевых значений показателей эффективности.
Более подробно с результатами оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления можно ознакомиться на официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия (http://www.e-mordovia.ru/)».
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