В Ельниковском лицее откроется «Точка роста»

В Ельниковском районе в рамках национального проекта «Образование» на базе МОУ «Лицей» создан Центр цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста».

Помещения Центра оформлены в едином стиле, завезено специальное оборудование. Открытие Центра поможет детям реализовать свои творческие способности как на уроках, так и во внеурочное время.

Старт работы «Точек роста», расположенных в сельской местности и малых городах, планируется в середине сентября. В этом году их в республике откроется 30.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» созданы новые места в «Центре дополнительного образования для детей Ельниковского района» по направлениям: туризм, шахматы, робототехника и другие. На оборудование получено более 1,3 млн руб.