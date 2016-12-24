В Ельниковском лицее откроется «Точка роста»

Социум

В Ельниковском районе в рамках национального проекта «Образование» на базе МОУ «Лицей» создан Центр цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Помещения Центра оформлены в едином стиле, завезено специальное оборудование. Открытие Центра поможет детям реализовать свои творческие способности как на уроках, так и во внеурочное время.

Старт работы «Точек роста», расположенных в сельской местности и малых городах, планируется в середине сентября. В этом году их в республике откроется 30.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» созданы новые места в «Центре  дополнительного образования для детей Ельниковского района» по направлениям: туризм, шахматы, робототехника и другие. На оборудование получено более 1,3 млн руб.

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