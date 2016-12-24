Игорь Еремкин: "Сохраняются две интриги предстоящих выборов в Госдуму России"

Член Общественной палаты Мордовии Игорь Еремкин прокомментировал итоги круглого стола "На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме", который состоялся в МИА "Россия сегодня". Приглашенные аналитики и политологи попытались оценить, насколько успешными оказались стратегии партий, их выбор кандидатов и программные предложения. Игорь Еремкин предложил свой прогноз итогов голосования в Государственную Думу.



"На сегодняшний день сохраняются две интриги предстоящих выборов: наберет ли "Единая Россия" конституционное большинство в Госдуме страны и будет ли российский парламент пятипартийным.



На мой взгляд, последняя неделя перед выборами позволит "Единой России" занять 300 и более мест, несмотря на существующую критику оппонентов. Совершить решающий рывок позволит внутренняя ротация кандидатов, значительное омоложение состава и последние инициативы правящей партии.



Второе и третье места займут КПРФ и ЛДПР с моим прогнозом 60-65 и 35-40 мандатов соответственно. Коммунисты улучшат результаты прошлых выборов за счет аккумулирования ряда протестных настроений, а партия Жириновского, напротив, получит результаты слабее, за счет низкой активности лидера в медиапространстве.



Интересно будет наблюдать за итогами выборов для партии "Справедливая Россия-Патриоты - За правду" и внепарламентских партий. Считаю, что результаты 22-25 депутатских мандатов будет успехом для справедливороссов, а вот результаты партий "Новые люди" и Партии пенсионеров будут значительно зависеть от последней недели и фактора трехдневного голосования. Вероятность преодоления барьера в 5 процентов высока для одной из этих партий



Электорат значительно помолодел, молодежь желает принять участие в политической жизни страны и региона и делают это осознанно. Если раньше можно было с уверенностью сказать, что они выбирают опытных политиков, которые успели себя зарекомендовать, то сейчас многие отдают предпочтение молодым и не обязательно хорошо известным партиям и кандидатам".