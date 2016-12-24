На автодороге Лямбирь – Черемишево обустраиваются площадки под автобусные остановки

В Лямбирском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведутся работы по устройству автобусных остановок с подготовкой соответствующих площадок в центре Лямбиря.

Капитальный ремонт автодороги Лямбирь - Черемишево, протяженностью более 3 км, начался 1 июля. Приведением дорог в нормативное состояние занимается пензенское ООО «Лидер». Помимо расчистки территорий и установки дорожного покрытия, была предусмотрена и организация дорожного движения – 198 знаков на 109 стойках, 10 автобусных остановок с обустройством площадок под остановочные павильоны, тротуары, площадки перед магазинами и АЗС. Будет проведено электроосвещение, установлены барьерные и пешеходные ограждения, сигнальные столбики, нанесена разметка, проведено устройство прикромочных лотков и водосбросов.

Большая часть работ уже выполнена. Окончание планируется в конце октября.