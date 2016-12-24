В Кочкуровском детском саду «Улыбка» прокуратура нашла нарушения при организации детского питания

Прокуратура провела проверку в Кочкуровском детском саду «Улыбка» и выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации детского питания. В частности, в холодильнике пищеблока некоторые продукты хранились без упаковки, отсутствовали сведения о подтверждении соответствия, маркировка и товаросопроводительная документация.

В помещении склада продуктов не велся контроль за условиями их хранения, установленными заводом-изготовителем. Молочная продукция хранилась с нарушением температурного режима, не велся журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.

Прокуратурой района в адрес директора детского сада внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.