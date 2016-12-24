Волонтеры Ичалковского района используют лучшие добровольческие практики в рамках нацпроекта «Культура»

На базе Центра культуры Ичалковского района работают несколько волонтерских клубов. Это «Бюро добрых дел», «Поколение NEXT» и «Vce sVou» в Центре молодёжного досуга, «Дорогою добра» в Центральной районной библиотеке, «Сохраняя – возрождаем» в Ичалковском краеведческом музее, «Серебряные волонтеры» в автоклубе.

Члены волонтерских клубов ежегодно принимают участие во всероссийских и республиканских акциях «Окна Победы», «Весенняя неделя добра», «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Солдатский треугольник», «Чистый памятник», «Судьба солдата», «Открытка ветерану», «Стена памяти», «Помним, гордимся», «Флаг России», «Чтобы памяти нить живую в поколениях не порвать» и многих других.

Первое полугодие 2021 года также было насыщено различными событиями и мероприятиями. Волонтеры приняли активное участие в ежемесячной акции «Добро сердец», помогли в обеспечении нуждающихся семей продуктами, одеждой, обувью, детскими игрушками. Эта работа проводилась совместно с Храмом Рождества Пресвятой Богородицы в селе Кемля.

Регулярно проводятся уроки мужества с приглашением ветеранов войны и труда, тружеников тыла, ветеранов категории «Дети войны». Волонтеры культуры помогают содержать в порядке архивы музея, ухаживают за памятниками в селах.

Волонтерское движение является одним из активно развивающихся направлений в работе Центра культуры» Ичалковского района. Главным в своей деятельности волонтеры ставят социальную работу, заботу о тех, кому постоянно нужна поддержка и помощь. Это - ветераны Великой отечественной войны, пожилые люди, многодетные и малоимущие семьи, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.