В Торбеевском районе в рамках нацпроекта благоустроят набережную центрального пруда

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мордовии проходил республиканский конкурс лучших проектов благоустройства общественных пространств, в котором приняли участие 21 район республики. В число девяти победителей вошел дизайн-проект администрации Торбеевского городского поселения по благоустройству набережной центрального пруда на ул. Советская. На реализацию проекта будет выделено 15 млн руб.

Весной в ходе рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства за набережную в Торбееве отдали свои голоса 1 027 человек. При составлении дизайн-проекта и последующей модернизации общественного пространства было учтено мнение населения разных возрастных групп. Выбранная концепция обеспечит эстетическую привлекательность, создаст уютную атмосферу, в которой одинаково приятно проводить время как пожилым людям, так и молодежи. Продуманная инфраструктура набережной будет включать прогулочные зоны, оборудованные площадки для отдыха, озеленение декоративными зелеными насаждениями, малые архитектурные формы, скульптуры, инсталляции, ночное уличное освещение, навесы для создания тени в летний зной, участки для пикника и дружеских встреч.