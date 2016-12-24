Артём Здунов проинспектировал благоустройство дворовых территорий в Пролетарском районе Саранска

8 сентября временно исполняющий обязанности Главы РМ Артём Здунов осмотрел благоустройство общей дворовой территории у пятиэтажек по адресам Веселовского, 33 и Семашко, 2. Коммунальные службы положили здесь новый асфальт, установили скамейки, детские качели, турники и универсальную спортивную площадку для игры в футбол и баскетбол.

Напомним, руководитель региона посещал этот двор в начале февраля текущего года. Жильцы жаловались на некачественно проведенный ремонт территории. Подрядчик тогда не покрасил лавочки, установил разные урны, а детскую площадку засыпал старым строительным песком. Жители обратились к Артёму Здунову с просьбой исправить некачественную работу. Исполнителям было поручено провести повторный ремонт в рамках гарантийных обязательств.

Спустя 9 месяцев территорию привели в полный порядок. Около подъездов закрепили и покрасили лавочки, установили освещение, на детской площадке появилось мягкое покрытие, по всему двору высадили газон. Тогда же в феврале к Врио Главы Мордовии обратились с просьбой отремонтировать спортивную зону. Теперь здесь прорезиненное покрытие, установлен забор, чтобы мяч не улетал на парковку. А поиграть теперь можно в футбол и баскетбол – новые ворота и кольца надежно закреплены.

«Большое спасибо за ваше внимание к нашему двору. Самая большая награда для нас – улыбки наших детей. Мы очень довольны, что ребятишкам теперь есть, где гулять и заниматься спортом. Строители после ваших замечаний очень сильно постарались. Теперь мы можем сказать, что они - молодцы», - сказала местная жительница Ирина Отставнова.

Также Артём Здунов осмотрел соседние дворы. Благоустроить территорию необходимо во многих, в некоторых к ремонту приступят уже в следующем году. Кроме того, жильцы обратились с просьбой об установке в общих дворах спортивных площадок, чтобы дети могли играть в футбол рядом со своим домом. Главе Саранска Петру Тултаеву поручено изучить потребность города в установке подобных спортивных комплексов.