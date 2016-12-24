Рождественская сельская библиотека получила в рамках нацпроекта «Культура» новую технику и оборудование

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В рамках национального проекта «Культура» Рождественская сельская библиотека получила субсидию на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры. На полученные средства были приобретены компьютерная техника, принтер, диванная группа, пуфы, журнальный стол, телевизор и планшет.
Все это сразу же было востребовано на одном из заседаний библиотечного клуба «Исцели себя сам», посвященном лекарственным травам.
При проведении мероприятия библиотекари использовали телевизор для демонстрации наглядной презентации, компьютер и принтер позволили сделать оформление помещения более ярким и запоминающимся. Планшет помог провести отчет и оставить на память четкие фотографии хорошего качества. Мероприятие проходило в зоне отдыха с диванами и пуфами.
Новое оборудование, закупленное в рамках нацпроекта «Культура», в дальнейшем позволит Рождественской сельской библиотеке проводить много интересных мероприятий на должном уровне. Библиотека будет привлекать новых посетителей и вносить свою лепту в культурную жизнь Ичалковского муниципального района.
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