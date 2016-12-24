В поселке Комсомольский переселяют жителей из аварийных домов в новое жилье

Социум

В Чамзинском районе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в п. Комсомольский идет переселение из аварийных домов в новое жилье. В 2021 году уже переселены 24 квартиры (путем выкупа готовых). Для расселения еще 24 квартир строится многоквартирный дом по ул. Ленина, 23.

Программа обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда рассчитана на 4 года, в течение этого периода в районе планируется переселить 15 домов, признанных такими до 1 января 2017 года.

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