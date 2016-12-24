В поселке Комсомольский переселяют жителей из аварийных домов в новое жилье

Бизнесмена Самвела Мкояна отправили под домашний арест
Владелец ресторана «Самовар» уже купил билеты на Мальдивы
В Чамзинском районе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в п. Комсомольский идет переселение из аварийных домов в новое жилье. В 2021 году уже переселены 24 квартиры (путем выкупа готовых). Для расселения еще 24 квартир строится многоквартирный дом по ул. Ленина, 23.
Программа обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда рассчитана на 4 года, в течение этого периода в районе планируется переселить 15 домов, признанных такими до 1 января 2017 года.
Поделиться в соц. сетях:
Владелец ресторана «Самовар» уже купил билеты на Мальдивы
Артём Здунов 1 сентября принял участие в торжественной линейке МГПУ им. М.Е. Евсевьева
В Рузаевке после капитального ремонта открылась детская школа искусств
В Мордовии экс-полицейские предстанут перед судом за уголовные «комбинации»
Фонд развития моногородов профинансирует расширение тепличного комплекса по выращиванию роз в республике
Футбольный клуб «Саранск» разгромил «Знамя» и стал лидером таблицы
Анастасия Гришнева назначена первым заместителем министра спорта и молодежной политики РМ
Главная команда Мордовии победила обнинский «Квант» со счетом 3:0
МВД по РМ предупреждает жителей республики об опасных электронных посланиях
Пациентам саранских больниц требуется все больше кислорода