В селах Андреевка, Новое Баево и Протасово Большеигнатовского района начали действовать новые ФАПы

«Картина маслом»
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С недавних пор жители сел Андреевка, Новое Баево и Протасово Большеигнатовского района имеют возможность обратиться за медицинской помощью в новые фельдшерско-акушерские пункты, построенные в этих населенных пунктах. «Свои», как их называют сельчане, учреждения здравоохранения в шаговой доступности позволили решить многие проблемы, осуществляя амбулаторный прием граждан и обслуживание больных на дому. А возможно это стало благодаря реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
- К работе мы приступили с начала 2021 года, - говорит фельдшер Андреевского ФАПа Галина Святкина. - Несмотря на компактность, в новом здании есть все необходимое: современное оборудование, кабинет для приема пациентов, процедурный кабинет, котельная, санузел, оборудованный поручнями для маломобильных групп населения. Проведено водоснабжение, есть горячая вода.
- Ежедневно в наш пункт обращается в среднем от 8 до 10 человек, - рассказывает фельдшер Новобаевского ФАПа Лилия Кузнецова. - В кабинетах новое оборудование: в том числе сухожаровые шкафы, холодильники для препаратов, ЭКГ, тонометр. Новыми условиями довольны медработники и пациенты.
Кстати, в зоне действия этого ФАПа - жители не только Нового Баева, но ещё и деревень Любимовка, Надеждино и поселка Ежовка. Всего 125 человек, из которых 7 - дети. Основную часть населения составляют пенсионеры. Они часто обращаются в ФАП за помощью, вызывают фельдшера на дом.
С появлением нового ФАПа более комфортной стала жизнь и в селе Протасово. О получении качественной современной медпомощи буквально по соседству раньше здесь можно было только мечтать.
И еще один немаловажный «штрих». Летом около ФАПов была облагорожена территория. Так что теперь красиво не только внутри медучреждений, но и рядом с ними.
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