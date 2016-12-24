В республике стартовал крупномасштабный проект «Школа кооперации»

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В Мордовии стартовал крупномасштабный проект «Школа кооперации», направленный на комплексное развитие территорий региона и помощь населению в создании сельскохозяйственных кооперативов.
Проект республиканского масштаба и значения – это результат сотрудничества «Народной школы кооперации» с Российским союзом сельской молодёжи и Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мордовии.
Цикл аналитических, образовательных и практических мероприятий позволит районам выявить имеющиеся потребности в кооперативных проектах, а жителям получить экспертное сопровождение на пути организации, создания и регистрации сельскохозяйственных кооперативов.
В проект отбираются не только сельхозтоваропроизводители, но и управленцы, менеджеры, дизайнеры, маркетологи и т. д. – люди, обладающие современными компетенциями и видением того, как в настоящем и будущем способны развиваться кооперативные организации с командными и клиентоориентированными ценностями.
Набор слушателей «Школы кооперации» ведётся путём анкетирования. Для потенциальных участников программы разработана анкета, которую можно заполнить, перейдя по ссылке: https://forms.gle/3Y3JaTY749APhhp58
Ценность образовательно-сопроводительной программы в том, что в рамках проекта участники поэтапно погружаются в тонкости сельскохозяйственной кооперации, получают необходимые знания, консультации и чёткие инструкции по организации кооператива и его развитию.
Ключевой момент проекта – бесплатная сопроводительная помощь участникам образовательной программы (чёткие инструкции и пакет документов для организации и регистрации сельскохозяйственного потребительского кооператива).
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