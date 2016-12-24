Кабмин реализовал решение Съезда «Единой России» - пенсионерам 2 сентября начислили единовременную выплату

Решение Кабмина принято для реализации поручений Президента, озвученных им во время встречи с представителями партии

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат более 43 миллионов пенсионеров: неработающие и работающие, военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца. Первыми средства перечислят тем, кому начисления приходят на банковскую карту (более 30 млн человек). Еще 12,7 млн россиян получат деньги через «Почту России» с 3 сентября.

«В свое время принималось решение, что индексация пенсий и денежного довольствия военнослужащих должна исходить из определенного уровня инфляции. Инфляция оказалась больше — она стала 6,5%, а, как подчеркнул Президент, на продуктовый набор для пенсионеров — еще выше. В качестве совершенно последовательной меры он предложил сделать эти единоразовые выплаты, в дальнейшем закрепив в законе, что ближайшие годы их довольствия и пенсии будут расти выше уровня инфляции», — пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Для получения 10 тысяч рублей пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки.

Андрей Исаев отметил также, что из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки.

Как подчеркнул ранее секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки «Единой России» в субъектах РФ.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 24 августа. Обеспечить получение выплат глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии.