Гранты «Агростартап» по нацпроекту получили 15 фермерских хозяйств Мордовии

У фермеров республики появилось больше шансов развивать бизнес, благодаря региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Ключевые цели проекта — проведение комплексных мероприятий для действующих предпринимателей с целью обеспечения их роста и развития, а также выхода на зарубежные рынки.

Гранты «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2021 году получили 15 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) республики на сумму свыше 48 млн рублей по направлениям – мясное КРС, молочное КРС, овцеводство, пчеловодство, растениеводство и грибоводство.

Получившие грант фермеры смогут приобрести тракторы, сельскохозяйственную технику и оборудование. Закупят КРС молочного и мясного направления, материалы для строительства теплиц, посадочный сельхозматериал. Обязательным условием для соискателей гранта на создание сельхозкооператива является наличие собственного капитала, до половины затрат фермеру возвращают.