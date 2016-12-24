В Торбеевском районе ремонтируют трассу республиканского значения

Социум

В Торбеевском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» идет реконструкция двух участков трассы республиканского значения Торбеево – Ковылкино – Рузаевка общей протяженностью 8 км. 

На объекте уже выполнено 90% запланированных работ. 4 км дорожного покрытия приведены в нормативное состояние. Обустроено 632 м прочных быстротоков  из монолитного бетона, установлено 7 водосбросов, 4 отбойника, 57 дорожных знаков, 216 сигнальных столбиков. Кроме того, смонтировано 120 погонных метров барьерного ограждения, возведено 2 павильона, сделаны 2 посадочные площадки. Под основной дорогой проложили 4 трубы, и одну на съезде. Дорога по плану будет сдана в эксплуатацию в сентябре.

Одновременно дорожные строители филиала «Торбеевский» ООО «МДС»  ведут капитальный ремонт дороги Торбеево – Красноармейский – Морд.-Юнки. В сентябре будет готов первый участок, протяженностью 5 км 800 м. В октябре дорожники планируют завершить капремонт всего дорожного полотна, общей протяженностью 14 км. Эти дороги обеспечат удобство и безопасность передвижения водителей и пешеходов.

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