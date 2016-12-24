«Поликлиника №2» участвует в региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения»

Как известно, первичное звено – самое объемное в системе здравоохранения, самая востребованная у граждан часть медицинской служб. Для обеспечения современного подхода к организации первичной медико-санитарной помощи и ее доступности в Мордовии реализуется региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения». Программа включают в себя мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения, по приобретению медицинского оборудования и автотранспортных средств.

Активный участник программы – ГБУЗ РМ «Поликлиника №2». В 2020 году в Лямбирском районе был произведен монтаж модульных ФАПов в селе Черемишево и деревне Николаевка, являющихся ее структурными подразделениями. Каждый ФАП стоит 5 млн. рублей, На обустройство инженерных сетей направлено около 500 тыс. рублей.

Надо ли говорить, насколько рады новым медицинским объектам сельчане. Например, еще несколько лет назад оказание медпомощи в Черемишеве было проблемой, отсутствие медицинского работника вызывало глубокое негодование жителей. Теперь ситуация кардинально изменилась. Качественную и оперативную медпомощь окажут буквально в шаговой доступности, на современном уровне. А ФАП в Николаевке обслуживает и жителей других населенных пунктов.

Кроме того, в рамках реализации программы поликлиникой в 2020 году получен передвижной маммограф.

- В 2021 году поликлиника №2 получила 3 новых легковых автомобиля, которые помогут экономить время, перейти на другие скорости и обороты в предоставлении медицинских услуг, - говорит и.о. главного врача А.А.Федотова. - Первичная медицинская помощь - это и диагностика, и лечение, и маршрутизация пациентов.

Закуплен, и в ближайшее время в поликлиническом отделении № 1 будет установлен стационарный маммограф. А на период 2021-2022 гг. запланирован капитальный ремонт здания поликлинического отделения № 1, расположенного по адресу: г. Саранск, пр. 60 лет Октября, д. 6.