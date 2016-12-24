С 1 сентября проект «Пушкинская карта» официально начинает работу!

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Пушкинская карта предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет включительно. В 2021 году возраст будут определять на 1 сентября. Кому на этот день уже исполнится 14 лет, но еще не будет 23 — те смогут получить карту.
Желающие приобрести Пушкинскую карту в электронном виде должны будут создать учетную запись на портале Госуслуг. Если такая запись есть — можно переходить к следующему шагу — скачать на гаджет приложение «Госуслуги.Культура» и с его помощью выпустить виртуальную карту. На ней уже будет доступно 3000 рублей. Пластиковую карту можно получить в любом отделении «Почта Банка».
Музей Эрьзи участвует в проекте и рад видеть пользователей карты во всех своих залах и филиалах. Программа на сентябрь.
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