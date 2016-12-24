В Краснослободском районе модернизировали центр занятости

Краснослободский центр занятости населения участвует в реализации национального проекта «Производительность труда».

Здание ЦЗН оформили в едином фирменном стиле, который используется для подобных учреждений: на фасаде появилась вывеска «Кадровый центр «Работа России», для маломобильных групп населения установлен пандус, а в помещениях используется специальная тактильная плитка.

Для оптимальной организации пространства Центр занятости разделен на функциональные зоны: информирования и ожидания граждан и работодателей, индивидуальной и групповой работы с гражданами. Планируется визуальная навигация: специально разработанные в рамках модернизации стенды, указатели, плакаты и информационные материалы, ориентированные на удобство получателей услуг. Кроме того, клиенты могут и самостоятельно получить интересующую их информацию через электронные сервисы: «Работа в России», «Портал государственных и муниципальных услуг», а также оценить качество предоставления услуг.

«Введение новых подходов и их успешная реализация – неотъемлемая часть формирования новой модели центра занятости. Одновременно с изменениями внешнего облика меняется и организация деятельности его сотрудников. Поскольку один из ключевых факторов эффективности проводимой модернизации – это совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов центра занятости. В связи с этим, они проходят обучение принципам «бережливого производства», эффективного сотрудничества с соискателями и работодателями», – говорит директор Центра А. В. Панин.

В ходе модернизации предусмотрено подключение инновационных процессов при взаимодействии с работодателями и гражданами, с помощью телекоммуникационных технологий или удаленно. В холле Центра будет установлен терминал с доступом к порталу «Работа в России», сети Skillsnet, а также персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» для осуществления гражданами самостоятельного поиска работы.