В Ичалковскую ЦРБ по нацпроекту поступил новый автомобиль

Социум

В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в конце июня в поликлинику Ичалковской центральной районной больницы поступил новый внедорожник – УАЗ-3163 «Патриот».

– Это уже второе транспортное средство, которое мы получили благодаря нацпроекту. Первый – «Лада Гранта» – поступил в  начале года. Он занят по доставке в Саранск мазков пациентов с подозрением на ковид. Мы рады пополнению машинного парка: новый УАЗ позволяет в ночное время ускорить поездки в приёмный покой дежурных врачей-специалистов, транспортировать экстренных мобильных пациентов на консультацию и госпитализацию в республиканские медучреждения, – говорит главный врач Ю. В. Шалятов.

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