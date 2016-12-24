В Ичалковскую ЦРБ по нацпроекту поступил новый автомобиль

В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в конце июня в поликлинику Ичалковской центральной районной больницы поступил новый внедорожник – УАЗ-3163 «Патриот».

– Это уже второе транспортное средство, которое мы получили благодаря нацпроекту. Первый – «Лада Гранта» – поступил в начале года. Он занят по доставке в Саранск мазков пациентов с подозрением на ковид. Мы рады пополнению машинного парка: новый УАЗ позволяет в ночное время ускорить поездки в приёмный покой дежурных врачей-специалистов, транспортировать экстренных мобильных пациентов на консультацию и госпитализацию в республиканские медучреждения, – говорит главный врач Ю. В. Шалятов.