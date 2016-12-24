В Ельниковском районе идет ремонт основной магистрали Ельники – Акчеево – Чурино

В Ельниковском районе ведется капитальный ремонт дороги Ельники –Акчеево – Чурино в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность участка 4,5 км. Первая фаза работ – усиление существующей проезжей части для расширения: с 6 до 7 метров. Второй этап – укладка нового асфальтового полотна, который включает в себя щебенчатое, асфальто-бетонное основание, и асфальтовое покрытие. Работы ведутся с 1 июля 2021 года, в настоящее время здесь задействованы экскаватор, грейдер и несколько КамАЗов. Работы планируется завершить до 3 октября текущего года.

Также дорожные рабочие благоустроят трассу – проверят, а если надо заменят или удлинят железобетонные трубы для отвода вешних вод, установят дорожные знаки, сделают разметку проезжей части, обустроят пешеходную зону с освещением в ночное время.