В Ельниковском районе идет ремонт основной магистрали Ельники – Акчеево – Чурино

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В Ельниковском районе ведется капитальный ремонт дороги Ельники –Акчеево – Чурино в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность участка 4,5 км. Первая фаза работ – усиление существующей проезжей части для расширения: с 6 до 7 метров. Второй этап – укладка нового асфальтового полотна, который включает в себя щебенчатое, асфальто-бетонное основание, и асфальтовое покрытие. Работы ведутся с 1 июля 2021 года, в настоящее время здесь задействованы экскаватор, грейдер и несколько КамАЗов. Работы планируется завершить до 3 октября текущего года.
Также дорожные рабочие благоустроят трассу – проверят, а если надо заменят или удлинят железобетонные трубы для отвода вешних вод, установят дорожные знаки, сделают разметку проезжей части, обустроят пешеходную зону с освещением в ночное время.
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Пациентам саранских больниц требуется все больше кислорода
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