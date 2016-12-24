Росреестр Мордовии повышает качество знаний сотрудников МФЦ

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Управление Росреестра по Республике Мордовия провело обучающий семинар для специалистов Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
«Росреестр заинтересован в высоком уровне приема документов жителей Мордовии, ведь от этого зависят и сроки, и качество учетно-регистрационных процедур. Для этого мы регулярно обучаем специалистов МФЦ, проводим для них семинары, а также консультируем по телефону», – сообщила заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Ольга Журавлева.
Также участникам встречи разъяснили особенности приема запросов по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости от отдельных категорий заявителей.
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Просьба капризной барышни подвела уроженцев Чеченской Республики под статью - они выслушали в Саранске приговор за грабеж
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