Вклад в будущее

Нацпроект «Образование» дал Мордовии за последние два года более 2,3 млрд. рублей

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 20 августа принял участие в Республиканском образовательном форуме - он традиционно проводится в преддверии нового учебного года. Мероприятие состоялось на площадке Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в очно-дистанционном формате – все причастные к отрасли образования могли участвовать в обсуждении путем онлайн-подключения.



По видеосвязи участников республиканского педагогического совещания приветствовал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что благодаря ежедневной самоотверженной работе педагогов Россия стала одной из немногих стран мира, сумевших минимизировать влияние пандемии на школьный образовательный процесс.





«Минувший учебный год мы провели очно, не допустив массового перехода на дистанционный формат обучения. Все, что мы делаем, доказывает, что у нас нет никаких планов по закрытию школ. Мы никогда не допустим, чтобы дистанционный формат заменил диалог учителя с детьми, заменил традиционную систему образования, - сказал министр. - До начала нового учебного года осталось совсем немного. Мы делаем все возможное, чтобы начать его традиционно, в очном формате. Но мы понимаем, что решение в каждом конкретном случае должно приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Уважаемые коллеги, прошу вас проанализировать все необходимые меры, предложенные Роспотребнадзором и министерством здравоохранения. Мы должны их соблюдать в течение всего года. Особое внимание обращаю на процесс вакцинации. Я подчеркиваю, что это добровольная процедура, но напоминаю, что все работники системы образования должны думать не только о себе, но и о тех, с кем мы находимся в ежедневном контакте: о детях, их родителях и коллегах. Я сам сделал прививку в прошлом году и недавно ревакцинировался. Считаю, что это наш общий гражданский долг».



Также министр в своем обращении отметил, что в новом учебном году продолжится работа по созданию равных образовательных возможностей для всех детей, переоснащению сельских школ, цифровизации образовательной среды, совершенствованию системы оплаты труда учителей. Всё это будет делаться в тесном взаимодействии с региональными властями.

Врио Главы Мордовии Артём Здунов отметил несколько направлений, которые имеют сейчас первостепенное значение. В частности, это вопросы безопасности в образовательных организациях, включая антитеррористическую защищенность. Руководитель республики сообщил, что благодаря поддержке Правительства России изысканы средства на дооснащение школ системами видеонаблюдения.





Повысить качество знаний, поддержать педагогов, улучшить материально-техническое оснащение школ призван национальный проект «Образование». Именно он определяет сегодня основные векторы развития образовательной системы в республике и стране в целом. Благодаря нацпроекту за последние 2 года на развитие отрасли в Мордовии привлечено более 2,3 млрд. рублей.



«Построено 3 школы на 755 мест, одна из них - в селе Аксеново Лямбирского района - откроется 1 сентября. В 99 сельских школах открыты центры «Точка роста», - отметил Артём Здунов. – Эта работа продолжится, в новом учебном году на базе Центра образования «Тавла» откроется детский технопарк «Кванториум», а во Дворце детского творчества в Саранске заработает Центр цифрового образования для детей «IT-куб».



Кроме того, Врио Главы республики отметил большую значимость воспитательной работы в образовательных учреждениях и развития духовно-просветительского образования.



В работе пленарного заседания форума также приняли участие депутат Госдумы от Мордовии, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, руководитель благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.