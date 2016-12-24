Жители Республики Мордовия стали первыми участниками всероссийского онлайн-флешмоба Музея Победы

Жители Мордовии стали первыми участниками всероссийского онлайн-флешмоба «Цвета российского флага». Его запустил московский Музей Победы. Акция приурочена ко Дню российского флага, который отмечается 22 августа. В этот день на сайте Музея Победы появится масштабная мозаика, созданная из фотографий российских триколоров, выполненных интернет-пользователями со всей страны.

Из Мордовии уже прислали десятки заявок. Так, Иван Киткин из Инсара вместе с одноклассниками сделал голубя мира в цветах российского флага из бумажных ладошек, а Александра Попова из Инсара сделала аппликацию из бумажных цветов.

Всего же для участия в акции поступили сотни заявок. Организаторы призвали проявить творческий подход, и жители десятков регионов с удовольствием откликнулись на этот призыв. Среди фоторабот - российские флаги , которые выполнены из игрушечных машинок, страз, цветов, воздушных шаров, бисера. Участники нарисовали, вышили и даже испекли торт в виде символического триколора.

Присоединиться к созданию патриотической онлайн-мозаики можно до 19 августа, для этого необходимо загрузить фотографию российского флага на сайт музея.

22 августа многочисленные фотографии превратятся в масштабную красочную мозаику российского триколора. Самые креативные снимки станут частью онлайн-выставки на официальном сайте Музея Победы.

Подробнее об акции «Цвета российского флага» читайте на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/tsifrovoy-fleshmob-tsveta-rossiyskogo-flaga/.

Впервые онлайн-флешмоб «Цвета российского флага» Музей Победы провел в 2020 году. На сайте музея 12 июня, в День России, была составлена грандиозная мозаика из фотографий, которые прислали участники акции. Всего же для цифрового флешмоба интернет-пользователи сделали около 5 тысяч патриотических снимков.