Росреестр просит кадастровых инженеров сообщать об утрате пунктов ОМС

Управление Росреестра по Республике Мордовия (далее – Управление), являясь территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в соответствии с Положением об Управлении, ведет государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства(ГФДЗ) и оказывает государственную услугу по предоставлению сведений о пунктах опорной межевой сети (ОМС) на территории Республики Мордовия.

«Опорная межевая сеть является геодезической сетью специального назначения, и служит геодезической основой при проведении землеустроительных, кадастровых и иных работ. В целях мониторинга ситуации обеспеченности республики пунктами государственной геодезической и опорной межевой сети, в случае выявления при производстве работ полной или частичной утраты таких пунктов на местности, Управление прежде обращалось в адрес кадастровых инженеров о необходимости на постоянной основе информировать о фактическом состоянии геодезических пунктов. В настоящее время в адрес Управления не поступают сообщения от исполнителей кадастровых, землеустроительных и иных работ о состоянии пунктов опорной межевой сети, сведения о которых запрашивались в ГФДЗ. В целях актуализации информации о состоянии геодезической основы Единого государственного реестра недвижимости в Республике Мордовия просим кадастровых инженеров направить в адрес Управления сведения о состоянии пунктов ОМС, которые были ранее запрошены в ГФДЗ, и получены в виде выписок из технических отчетов», – сообщает эксперт Управления Пётр Червинский.

В соответствии с п. 32 Приказа Минэкономразвития от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» в межевой план включаются сведения об ОМС, которые применялись при выполнении кадастровых работ.

Таким образом, если в межевом плане исполнителем указаны пункты ОМС, можно сделать вывод, что кадастровый инженер провел рекогносцировку местности перед началом работ, геодезические измерения на местности, включая осмотр геодезического пункта, и, следовательно, может оценить его состояние.

В дополнении сообщаем, что непредоставление информации о состоянии пунктов ОМС, используемых в работе кадастровыми инженерами, может быть расценено Управлением как включение в межевые планы ложных сведений об используемой геодезической основе и способе определения координат.

Информацию о сохранности пунктов ОМС следует направлять в Управление Росреестра по Республике Мордовия в любой удобной форме при личном обращении или отправкой сообщения на адрес электронной почты: 13_upr@rosreestr.ru, также по всем возникающим вопросам рекомендуем обращаться в отдел кадастровой оценки недвижимости, землеустройства и мониторинга земель по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления: тел. 8 (8342) 48-28-37