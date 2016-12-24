Работники Мордовии предпочитают брать отпуск в августе

Служба исследований hh.ru выяснила, что чаще всего работающие люди из Мордовии предпочитают ходить в отпуск в августе. На втором месте по популярности оказался июль.

Чаще других отпуск в последний летний месяц выбирают представители сферы продаж, юристы и специалисты по управлению персоналом. Сентябрь оказался предпочтительнее для большинства руководителей и IT-специалистов.

Среди планов на отпуск в этом году чаще всего работники Мордовии отмечают путешествия по России и бытовые дела (ремонт и другие хлопоты). Правда, не у всех планирование отпуска проходит без трудностей. С чем они связаны? 13% отметили, что руководство не пускало в отпуск без определённой причины. Самыми распространёнными причинами стало то, что нельзя было уйти в отпуск одновременно с другим коллегой и не на кого было оставить работу на время отпуска. При этом 20% работников региона уверяют, что им часто или всегда приходится работать во время отпуска.

Чаще других во время отпуска работают представители сферы маркетинга, рекламы, PR, юристы, специалисты сферы продаж и бухгалтеры. Треть работников Мордовии отмечают, что им не хватает положенных дней основного отпуска.