Лучшие социальные практики регионов ПФО обсудят на окружном форуме «Сообщество» в Саранске

Представители общественных организаций Приволжья встретятся на форуме «Сообщество» в Саранске 24 и 25 августа. Столица Республики Мордовия впервые станет местом проведения форума Общественной палаты РФ.



«Социальные лифты: создание возможностей для самореализации» — основная тема форума в Саранске. Участники обсудят действующие в регионах механизмы для профессионального и личностного роста, образовательные программы и конкурсы по поиску и поддержке талантов, работу центров профессиональных компетенций и существующие практики развития кадрового потенциала.

Мероприятия форума «Сообщество» пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и ограничений, принятых в Мордовии. Регистрация участников доступна по ссылке.

Иван Капитонов, Председатель Общественной палаты Республики Мордовия: «Выбор Мордовии в качестве площадки для проведения форума «Сообщество» говорит о серьезном вкладе общественных организаций и активных жителей республики в формирование гражданского общества. Социальные лифты в регионе позволяют каждому талантливому и трудоспособному человеку со светлой головой и желанием реализовать себя получить поддержку, которую он заслуживает. Мы будем рады поделиться на форуме своим опытом в сфере взаимодействия власти, общественных структур и бизнес-сообщества с нашими коллегами со всего Приволжья и из других регионов».

В экспертных сессиях форума «Сообщество» примут участие члены федеральной и региональных общественных палат, руководители некоммерческих организаций Приволжского федерального округа и приглашенные эксперты. Среди тематических треков — «Экономика регионов», «Внутренний туризм», «Развитие села», «Межнациональные отношения», «Деятельность ОНК».

К участию в форуме приглашаются все активные граждане, заинтересованные в качественных изменениях жизни российского социума. В дни «Сообщества» для его посетителей традиционно будет работать выставка успешных социальных проектов, на которой региональные НКО представят свои лучшие социально ориентированные практики.

Форум активных граждан в Саранске — третий из четырех окружных форумов Общественной палаты РФ, запланированных к проведению в этом году. Ранее мероприятия «Сообщества» прошли во Владикавказе и Твери, в сентябре форум состоится в Хабаровске, а в ноябре представители общества, бизнеса и власти встретятся на итоговом форуме «Сообщество» в Москве. По итогам мероприятий будут подготовлены тезисы для ежегодного Доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества.

«Сообщество» — открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью. Задача форума — выявлять и поддерживать лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединять единомышленников, активизировать развитие гражданского общества. Форумы проводятся Общественной палатой РФ во всех федеральных округах начиная с 2015 года.