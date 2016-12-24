Сотрудники Росреестра приняли участие в благотворительной акции

Управление Росреестра по Республике Мордовия присоединилось к общероссийской акции «Месяц добрых дел», проводимой Росреестром с 1 по 31 июля 2021 года.

При участии Молодежного совета в Управлении был организован сбор средств для приобретения канцелярских товаров и предметов первой необходимости, которые были переданы в Центр гуманитарной помощи.

Склад гуманитарной помощи кризисным беременным, одиноким мамам и папам, многодетным семьям находится по адресу г. Саранск, ул. Кирова, д.63-Г.