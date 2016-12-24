Наркота за биткоины
Жители Пензенской области получили сроки за торговлю наркотиками в Саранске
В Темникове открыто отделение дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов, имеющих нарушения памяти, умственной работоспособности, опорно-двигательного аппарата и других функций по сравнению с исходным уровнем.
Работает учреждение по системе долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми, которые не могут самостоятельно за собой ухаживать. Индивидуальный подход, профилактика заболеваний, обучение родственников правильному уходу являются основными направлениями работы.
В распоряжении посетителей - комнаты с медицинским оборудованием и спортивный зал с тренажерами и инвентарем. Здесь можно не только поправить здоровье, но и пообщаться, поиграть в шахматы, почитать книгу. В помещениях расставлена удобная мебель, есть все для релаксации.
Главная задача программы в рамках национального проекта «Демография» - создать дополнительные условия для улучшения качества и продолжительности жизни граждан пожилого возраста путём вовлечения их в оздоровительные, социальные и творческие процессы.
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