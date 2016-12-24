«Необходимо снизить учебную нагрузку на детей и уменьшить количество формальных проверок»

Система общего образования должна снизить учебную нагрузку на детей, перейдя от многочисленных формальных проверок к повышению качества самого образования, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в статье для «Российской газеты». Для этого преподавателей и детей нужно консультировать, приобщать к новым методам обучения и воспитания, вкладывать ресурсы в их подготовку и благополучие.

«Нам действительно пора вернуться к вопросу о снижении учебной нагрузки на школьников. Последовательного уменьшения количества формальных проверок, контрольных работ, мониторингов. Давайте не будем заблуждаться – даже самые тщательные формальные проверки не могут ничего сделать сами по себе. Вместо повышения качества образования они лишь притупляют ощущение ответственности за будущее детей, которая лежит на каждом из нас», – отметила Шмелева.

Она считает, что система образования должна быть ориентирована на раскрытие потенциала каждого ребенка. Для этого необходимо обеспечить индивидуальный подход к обучению и равный доступ детей к культурному и социальному капиталу (языку, исторической памяти, искусству, науке и спорту, новым технологиям), к программам дошкольного и дополнительного образования. Способности детей нужно развивать, задействуя всю инфраструктуру учебных, научных, культурных и спортивных организаций. Образовательные стандарты, цифровые технологии, финансовые механизмы развития должны быть не самоцелью, а инструментом для создания общедоступного образования высокого качества, позволяющего любому ребенку выбрать свою траекторию и стать успешным.

«Нужно добиться того, чтобы действительно каждый ребенок осознал, что у него есть возможность попробовать себя в разных сферах. Чем чаще мы будем говорить своим детям, что у них обязательно получится, чем больше будем верить в них, тем больше шансов, что каждый из них раскроется по-настоящему. Для развития ребенка нужна разнообразная насыщенная образовательная среда. Нам необходимо расширять ее: увеличивать количество мест в детских садах и школах (за счет нового строительства и капремонта), создавать инфраструктуру для детских образовательных программ в университетах, колледжах, центрах дополнительного и профессионального образования. При этом обязательно надо предусматривать возможности для инклюзии», – подчеркнула Шмелева.

По ее словам, для гармоничного развития ребят принципиально важно развивать и массовый детско-юношеский, школьный и студенческий спорт. Для этого нужно расширять доступность бесплатных программ спортивного дополнительного образования для всех, независимо от места проживания или уровня обеспеченности родителей.