Артём Здунов: «Главное - не заметать проблемы под ковёр!»

9 июля в Доме Республики состоялось первое заседание Общественной палаты Мордовии нового состава. В нем приняли участие Врио Главы Мордовии Артём Здунов, Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Юлия Оглоблина.

Открывая заседание и приветствуя участников, Врио Главы республики отметил особую роль Общественной палаты как ведущего института гражданского общества. «Благодаря активной позиции членов палаты сформирована система общественного контроля, налажен диалог власти и общественных объединений. На вашей базе регулярно проходят общественные слушания по важным и острым социальным вопросам, многое делается в части общественной экспертизы, в том числе законодательных инициатив», - сказал Артём Алексеевич.

Новый состав Общественной палаты обновился на 40%, в него вошли 20 новых членов. Среди них – и молодые люди, и опытные профессионалы: общественники, правозащитники, ученые, представители СМИ, социальной сферы, малого бизнеса, ветеранских и волонтерских организаций.

«Самое главное - не заметать проблемы под ковёр, видеть их и твердо ставить их перед властью, - подчеркнул Врио Главы Мордовии. – И основной ваш инструмент в этом – общественная экспертиза».

Еще один значимый блок работы – поддержка НКО. Палата объединяет все некоммерческие организации вокруг себя, проводит системную работу по их подготовке к конкурсам Фонда президентских грантов. Впервые в этом году проводится республиканский конкурс для НКО, бюджет для поддержки региональных проектов составит более 22 млн. рублей. Руководитель республики призвал членов Общественной палаты перезагрузить эту работу, пока регион не очень результативно участвует в различных грантовых конкурсах, тем самым недополучая федеральные средства на реализацию важных социальных инициатив.

Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин отметил, что предыдущим составом Общественной палаты заложены хорошие основы для дальнейшего развития, и важно сохранить преемственность в этой работе.

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Юлия Оглоблина подчеркнула необходимость постоянного взаимодействия Общественной палаты с органами власти – от этого зависит оперативное решение многих социально значимых вопросов. «Региональная власть открыта, готова к диалогу, а ваша задача – сделать его конструктивным и полезным для жителей республики», - сказала она.

Председателем Общественной палаты Мордовии нового состава был переизбран директор Саранского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Иван Капитонов. Его заместителями утверждены главный редактор газеты «Известия Мордовии», сопредседатель регионального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике Мордовия Олег Каштанов и директор Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Галина Куршева.