Работающие пенсионеры вновь могут остаться без индексации пенсий

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В бюджете Пенсионного фонда на следующий год не заложены расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом зашла речь на очередном заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Профсоюзная сторона РТК выступила против принятия такого проекта.
По словам председателя правления фонда Андрея Кигима, бюджет был запланирован «в соответствии с действующим законодательством», в котором якобы речи об индексации пенсий работающим пенсионерам нет. Между тем, в соответствии с новыми поправками к Конституции, принятыми в прошлом году, выплаты всем пенсионерам РФ должны быть проиндексированы. В документе не прописано деление пенсионеров на работающих и неработающих.
На заседании было принято решение проработать вопрос о выделении средств на защиту средств работающих пенсионеров от инфляции на этапе планирования бюджета Пенсионного фонда.
«Наши пенсионеры работают не от хорошей жизни, - считает председатель Федерации профсоюзов Мордовии Сергей Борисов. – Им не хватает средств на обеспечение основных потребностей. Профсоюзы уже на протяжении двух лет отстаивают право работающих пенсионеров на индексацию пенсии. Этот вопрос поднимался и во время встречи председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова с Владимиром Путиным. Президент одобрил инициативу, но правительство до сих пор затягивает решение проблемы».
Согласно действующему проекту бюджета пенсионного фонда среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году – 18 447 руб., в 2023 – 19 399 руб., в 2024 – 20 388 руб. Ее получателями в следующем году станут 39,57 млн человек, в 2023 – 38,93 млн, в 2024 – 38,86 млн. Что касается социальных пенсий, то, по прогнозам ПФР, в 2022 году они составят 10 773 руб., в 2023 – 10 992 руб., в 2024 – 11 744 руб.
В целом в 2022 году бюджет фонда будет дефицитным на 126 млрд руб. Недостаток средств планируется покрыть за счет остатка средств казны ПФР. Но уже в 2023-м и 2024-м ситуация изменится. После выплаты всех пенсий в резерве останется примерно 21,5 млн руб.
Индексация страховых пенсий с 1 января составит 5,9%, в 2023 году - 5,6%, в 2024-м - 5,5%. При этом инфляция в России сегодня достигла 6,6% в годовом выражении. Рост в основном произошел из-за повышения цен на продовольствие и строительные материалы.
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