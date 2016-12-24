Раиса Акашкина: «Идея Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ»Социум
Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник - День семьи, любви и верности. Член Общественной палаты РМ, генеральный директор АО «Мордовское книжное издательство» Раиса Акашкина в своем комментарии обратила внимание, что идея праздника не имеет конфессиональных границ.
«Праздничная дата - замечательный повод собраться всей семьей, проявить заботу о родных и близких. Этому теплому празднику рады в любом доме. Такие общечеловеческие ценности, как семья, любовь, нежность и верность, очень важны в нашей жизни. Именно семья дает человеку поддержку, любовь, стабильность и радость. Нам еще больше следует стремиться к идеалам, о которых напоминает праздник. У семейного праздника есть памятная медаль «За любовь и верность» и очень нежный символ – ромашка. Этот цветок издревле считался на Руси символом любви и верности.
Хочу также напомнить, что этот праздник был учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы РФ и был поддержан всеми традиционными религиозными организациями России. Идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви», — отметила Раиса Акашкина.
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