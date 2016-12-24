Ольга Веретенникова: «Только в единстве семьи — вся ее сила, мощь и непоколебимость»

Член Общественной палаты Мордовии, президент АНО «Центр поддержки и защиты детства» Ольга Веретенникова в День семьи, любви и верности пожелала всем понимания и уюта.

«Заливистый детский смех, радость на лицах родителей, с любовью приготовленный праздничный ужин на природе — именно так мне видится свободное семейное время. В эти моменты ВСЕ вместе, в такие минуты ВСЕ рядом и среди детей и родителей царят любовь, забота и гармония.

Семья – начало всех начал, именно из семьи каждый человек черпает вдохновение, именно с семьей разделяет самые яркие моменты жизни и при возникновении сложной ситуации ищет там поддержку!

Очень хочется, чтобы в такой чудесный день, как День семьи, любви и верности, каждая семья в стране нашла время провести его вместе за угощением, может быть, за общим увлечением или приятном занятием. Ведь только в единстве семьи состоят вся ее сила, мощь и непоколебимость. Искренне желаю нашим семьям любви, понимания, уюта и, конечно, безмерного счастья!» — отметила Ольга Веретенникова в комментарии.