Сергей Маркиянов: «Важно помнить о наших традиционных ценностях»

8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. О его роли и значении сегодня, в частности для молодых семей, рассуждает член Общественной палаты РМ, сокоординатор Совета отцов Республики Мордовия Сергей Маркиянов.

«Очень хорошо, что мы обращаемся к нашим истокам и все вместе отмечаем теплый июльский праздник, который также называют Днем памяти святых Петра и Февронии. В его основе лежат наш национальный культурный код, ценности и традиции, которые мы должны чтить и помнить.

Отрадно, что вопросам материнства, семьи, детства сегодня уделяется большое внимание на федеральном и региональном уровнях. В этот день уместно еще раз отметить, как важно укреплять семейные узы, почитать старших, растить детей и видеть свое будущее в них, в сильной семье, а значит сильной России», — отметил эксперт в комментарии.