Заразиться коронавирусом после прививки нельзя, так как во всех одобренных вакцинах есть лишь половина гена 2019-nCoV. При этом все муссирующиеся сведения о бесплодии, которое якобы могут вызвать зарегистрированные препараты, - это очевидные информационные вбросы. Об этом агентству RT заявили российские ученые.

«В существующих одобренных вакцинах есть маленький фрагмент вируса, один его ген, даже половинка этого гена. Конечно, никакой коронавирусной инфекции это дать не может», - заявил молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. Он добавил, что сообщения о том, что вакцина может вызвать бесплодие, - это полная ересь. Скулачев признался, что ему совершенно непонятно, кто эту информацию вбросил и почему ее активно тиражируют.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов развенчал миф о том, что вакцины от коронавируса сделали впопыхах, поэтому они опасны для здоровья. По его словам, любая регистрирующая вакцину компания действует строго по международному протоколу. Горелов подчеркнул, что эффективность и безопасность любых препаратов - это два ключевых параметра.