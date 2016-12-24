Риск повторного заражения коронавирусом чаще всего подстерегает пожилых людей

«Мне это очень нравится!»
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Это мнение высказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
«Происходит это по той же причине, которая влияет и на высокую смертность в возрастных группах, - из-за старения иммунной системы вместе со всем организмом. Наш адаптивный иммунитет (B-клеточный и T-клеточный) имеет свои возрастные этапы: много T-клеток и B-клеток продуцируется в детстве, в юности, и всё меньше, когда мы взрослеем. А в пожилом возрасте новые B- и T-клетки практически не формируются», - объяснил Павел Волчков.
В то же время, как отмечает руководитель лаборатории геномной инженерии, у пожилых людей все-таки вырабатывается иммунитет к чему-то новому, он просто не настолько эффективен, как у молодежи и детей. Чтобы защитить возрастных граждан страны, необходимо привиться от коронавируса и им самим (если они до сих пор не встречались с инфекцией), и всем не переболевшим ковидом.
Наш земляк актер Станислав Дужников активно поддержал новый кадровый проект «Моя Мордовия»
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