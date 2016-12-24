Коронавирусный «багаж»

Туристы по возвращении в Мордовию не спешат делать тесты на ковид

На прошлой неделе в Доме Республики состоялось очередное заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Мордовии, общий итог которого подвел Врио Главы Мордовии Артём Здунов: «Снимать ограничения пока рано!»

По информации и.о. заместителя Председателя Правительства Мордовии Галины Лотвановой, уже десять дней количество заболевших в сутки не превышает 40 человек. При этом есть опасная тенденция: более половины заболевших - граждане возраста 65+, а среди 558 человек, пребывающих на лечении в стационарах - 73 находятся в реанимации, а 29 - на ИВЛ. Кроме того, было отмечено, что из-за прибывших в республику гостей на праздничные дни 23 февраля и 8 марта статистика заболевших несколько возросла. Не добавляют оптимизма и показатели недельной заболеваемости в Краснослободском, Атюрьевском и Ельниковском районах, вдвое превышающие среднереспубликанские значения. Главам этих муниципальных образований поручено детально разобраться в причинах и принять все меры для исправления негативной ситуации. При этом было отмечено, что в 8 районах показатели заболеваемости стабильно снижаются, а в 10 цифры заболевших стабильны.

Артём Здунов поддержал предложение продлить до 31 марта включительно действие больничных листов для возрастной категории 65+, так как это рекомендовано федеральным центром. Руководитель территориального Управления Роспотребнадзора Татьяна Харитонова проинформировала участников штаба, что в последнее время фиксируется снижение числа случаев внебольничных пневмоний, заболеваемость ОРВИ за неделю составляет около 4 тысяч случаев по республике, почти половина заболевших - дети. Лабораторные исследования показывают, что появился и вирус гриппа. Также Татьяна Харитонова рассказала о ежедневном увеличении количества возвращающихся в республику с отдыха из-за рубежа туристов - только за неделю их число возросло до 200. «Причем некоторые не спешат по прибытии делать тесты на наличие коронавирусной инфекции, составляем на таких протоколы об административной ответственности», - сказала глава ведомства. И подчеркнула тот факт, что сотрудники службы мониторили соблюдение действующих санитарно-эпидемиологических мер в ходе субботних ярмарок и на праздничных масленичных мероприятиях, результатом этих рейдов стали вынесенные за нарушения постановления на сумму свыше 3 млн рублей.

Подводя итог, руководитель региона Артём Здунов принял решение о преждевременности снятия ограничительных противоэпидемических мер в Мордовии. «Пока специалисты таких рекомендаций нам не дают. Поэтому делаем упор на продолжение прививочной кампании, на сегодня в республику уже поступило 48 тысяч комплектов вакцины, почти все они реализованы, на днях ожидается новая партия. В первоочередном порядке ждем на вакцинацию жителей 65+, эта категория в зоне особого риска, для нас важно сберечь их жизни и здоровье!»