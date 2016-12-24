Образовательные «Точки роста» в Большеигнатовском районе

Миллионы километров оптического волокна
Врио Главы Мордовии отметил, что на уровне региона практически ничего не делается для поддержки уникального производства
В Большеигнатовском районе в рамках национального проекта «Образование» в 2019 году открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Андреевской СОШ по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ».
В 2020 г. в Большеигнатовской СОШ внедрена Цифровая образовательная среда. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» приобретено оборудование для занятий физической культурой и спортом: туристическое снаряжение, 15 лыжных комплектов, мячи, шахматы и прочий спортивный инвентарь.
В 2021 г. на базе Большеигнатовской средней школы планируется открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который будет направлен на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Продолжится работа по внедрению персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей.
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