Образовательные «Точки роста» в Большеигнатовском районе

В Большеигнатовском районе в рамках национального проекта «Образование» в 2019 году открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Андреевской СОШ по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ».

В 2020 г. в Большеигнатовской СОШ внедрена Цифровая образовательная среда. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» приобретено оборудование для занятий физической культурой и спортом: туристическое снаряжение, 15 лыжных комплектов, мячи, шахматы и прочий спортивный инвентарь.

В 2021 г. на базе Большеигнатовской средней школы планируется открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который будет направлен на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Продолжится работа по внедрению персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей.