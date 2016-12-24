Новые фельдшерско-акушерские пункты в Ардатовском районе

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В 2020 г. в Ардатовском районе в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» установлены новые фельдшерско-акушерские пункты в с. Солдатское, с. Турдаково, с. Луньгинский Майдан, с. Жаренки. Все они полностью оснащены медицинскими изделиями.
Для оказания выездных медицинских услуг в район поступили маммограф и передвижной мобильный ФАП, в котором есть все необходимое оборудование для диагностики заболеваний и оказания экстренной помощи. Автомобиль может работать в автономном режиме, поскольку он оборудован бензиновым электрогенератором, что позволяет проводить медицинские осмотры вне зависимости от электроснабжения самого населенного пункта. В состав специальных бригад включены офтальмологи, ЛОР-врачи, акушеры-гинекологи, по необходимости педиатры и хирурги.
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