Новые фельдшерско-акушерские пункты в Ардатовском районе

Социум

В 2020 г. в Ардатовском районе в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» установлены новые фельдшерско-акушерские пункты в с. Солдатское, с. Турдаково, с. Луньгинский Майдан, с. Жаренки. Все они полностью оснащены медицинскими изделиями.

Для оказания выездных медицинских услуг в район поступили маммограф и передвижной мобильный ФАП, в котором есть все необходимое оборудование для диагностики заболеваний и оказания экстренной помощи. Автомобиль может работать в автономном режиме, поскольку он оборудован бензиновым электрогенератором, что позволяет проводить медицинские осмотры вне зависимости от электроснабжения самого населенного пункта. В состав специальных бригад включены офтальмологи, ЛОР-врачи, акушеры-гинекологи, по необходимости педиатры и хирурги.

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