Национальный проект «Здравоохранение» предусматривает реализацию региональной программы «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Благодаря этой программе обеспечивается информационное взаимодействие медицинских организаций Мордовии с подсистемами ЕГИСЗ. Это: «Управление скорой и неотложной медицинской помощью»; «Управление потоками пациентов»; «Телемедицинские консультации»; «Лабораторные исследования»; «Акушерство и гинекология»; «Неонатология»; «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» и другие.

К системе подключены также Фонд социального страхования, учреждения медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, аптечные организации республики, участвующие в реализации программ льготного лекарственного обеспечения (100%).

В 2020 году созданы и оснащены компьютерной техникой новые рабочие места для медработников и заменено устаревшее оборудование в количестве 1 500 единиц. Модернизирована ГИСЗ РМ в части создания подсистемы архива медицинских изображений и централизованной системы «Лабораторные исследования».