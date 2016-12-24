Профилактические медицинские осмотры детей

Социум

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в республике реализуется региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

В 2020 году в рамках регионального проекта проводилось дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций необходимыми медицинскими изделиями и оборудованием.

Продолжалась работа по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств медучреждений, направленных на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.

Велось строительство хирургического корпуса детской республиканской клинической больницы (срок сдачи объекта - 2021 год).
В федеральных симуляционных центрах обучено 40 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Проведены профилактические медицинские осмотры детей в возрасте 15-17 лет: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - детскими урологами-андрологами (всего около 18 тыс. чел.).

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